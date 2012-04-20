"Орли" Балоги не дали дітям здати снаряд на металобрухт в Криму
14:37, 20 квітня 2012Крым
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Розліт осколків міг скласти 500 метрів
Двоє хлопчиків з Керчі тягали по вулиці артилерійський снаряд часів війни, поспішаючи здати його на металобрухт, планам дітей завадили дорослі, що викликали МНС, повідомила прес-служба кримського рятівного відомства.
«Один з городян зупинив дітей, наказав їм покласти небезпечну знахідку на землю та прикрив снаряд своєю машиною. Потім чоловік викликав МНС і міліцію. Співробітники правоохоронних органів охороняли боєприпас до приїзду саперів», - йдеться в прес-релізі.
100 мм снаряд не був пошкоджений, тому самостійно здетонувати не міг. Небезпечний предмет вилучили й знешкодили на полігоні. Під час вибуху на відкритій місцевості розліт осколків міг би скласти 500 метрів.
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