"Орли" Балоги не дали дітям здати снаряд на металобрухт в Криму

Двоє хлопчиків з Керчі тягали по вулиці артилерійський снаряд часів війни, поспішаючи здати його на металобрухт, планам дітей завадили дорослі, що викликали МНС, повідомила прес-служба кримського рятівного відомства.

«Один з городян зупинив дітей, наказав їм покласти небезпечну знахідку на землю та прикрив снаряд своєю машиною. Потім чоловік викликав МНС і міліцію. Співробітники правоохоронних органів охороняли боєприпас до приїзду саперів», - йдеться в прес-релізі.

100 мм снаряд не був пошкоджений, тому самостійно здетонувати не міг. Небезпечний предмет вилучили й знешкодили на полігоні. Під час вибуху на відкритій місцевості розліт осколків міг би скласти 500 метрів.