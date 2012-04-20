Ремонтувати будівлі, які орендує ЧФ РФ, має Україна - МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що капітальний ремонт будівель, орендованих Чорноморським флотом РФ, повинен здійснюватися за рахунок України, повідомив департамент інформації і друку МЗС РФ.

«Цілком практичне значення має врегулювання у сфері здійснення капітального ремонту будівель і споруд, які орендуються російською стороною на користь Чорноморського флоту. Спільна інвентаризація цих об`єктів, яка проводиться експертами, показує, що приблизно половина з них потребує такого ремонту», - заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Російська сторона на основі базових угод щодо флоту зобов`язалася використовувати орендовані об`єкти відповідно до законодавства України. Ним передбачено, що обов`язок проводити капітальний ремонт лежить на орендодавцеві, тобто на українській стороні, у власності якої і перебуває вся ця нерухомість», - заявив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що це потребує значних фінансових вкладень - загалом орендується приблизно 4,5 тис. будівель і споруд.

«Знайти їх відразу непросто. Тому ми пропонуємо нашим партнерам шукати реалістичні шляхи знаходження взаємоприйнятних рішень і у цій сфері», - сказав Карасін.

Українські і російські дипломати 18 квітня в Москві обговорили питання функціонування ЧФ РФ на території України.