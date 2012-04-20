Тарифи на комуналку в Керчі завищували

Державна фінансова інспекція виявила факти завищення тарифу на обслуговування будинків і прибудинкових територій в кримському місті Керч, повідомила прес-служба відомства.

За інформацією інспекції, комунальне підприємство «Жілавтосервіс-Керч» включило до складу тарифу витрати на дератизацію та дезінсекцію на суму майже 330 тисяч гривень, яких фактично не надавало.

Після ревізії підприємство перерахувало вартість послуг з утримання 696 житлових будинків.

Тариф за жовтень 2010 року - вересень 2011 року знизили, а переплату віднесли в рахунок майбутніх платежів мешканців.