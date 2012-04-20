Тарифи на комуналку в Керчі завищували
14:39, 20 квітня 2012Крым
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"Нагріли" мешканців 700 будинків
Державна фінансова інспекція виявила факти завищення тарифу на обслуговування будинків і прибудинкових територій в кримському місті Керч, повідомила прес-служба відомства.
За інформацією інспекції, комунальне підприємство «Жілавтосервіс-Керч» включило до складу тарифу витрати на дератизацію та дезінсекцію на суму майже 330 тисяч гривень, яких фактично не надавало.
Після ревізії підприємство перерахувало вартість послуг з утримання 696 житлових будинків.
Тариф за жовтень 2010 року - вересень 2011 року знизили, а переплату віднесли в рахунок майбутніх платежів мешканців.
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