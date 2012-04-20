Чому Росії невигідно ремонтувати кораблі в Україні?

Київ удвічі завищує ціну на колишній крейсер «Україна» і не створює умов для ремонту кораблів Чорноморського флоту Росії, заявив УНІАН голова Загальноросійського руху підтримки флоту, екс-депутат Державної думи РФ Михайло Ненашев.

«Українська сторона на експертному рівні озвучує суму у 300 мільйонів доларів, а ціна його, максимум, 100-150», - сказав Ненашев.

При цьому він повідомив, що Україна наполягає, щоб модернізація крейсера була проведена з використанням комплектуючих, виготовлених в Україні, що вимагає модернізації низки українських підприємств, а це призведе до ще більшого дорожчання проекту.

Ненашев також повідомив, що РФ готова погодитися на проведення модернізації крейсера в Миколаєві, але з російськими комплектуючими. «Українська сторона відмовляється і хоче оплати і за комплектуючі», - сказав він.

Крім того, експерт повідомив, що Україна вимагає від РФ сплати митного збору за комплектуючі для ремонту кораблів Чорноморського флоту, які могли б поставлятися з Росії на українські суднобудівні заводи.

На думку Ненашева, за таких умов Росії дешевше ремонтувати свої кораблі на російських верфях. «Митний збір з'їдає все значення такого ремонту», - сказав експерт.

Президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв у травні 2010 року домовилися добудувати ракетний крейсер «Україна». Янукович заявив, що глави держав домовилися добудувати за допомогою російської сторони крейсер «Україна», що знаходиться в Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.