Українцям поставлять 27 запитань під час перепису

Державна служба статистики оприлюднила проект програми всеукраїнського перепису населення 2013 року. Українцям поставлять 27 запитань.

Окрім питань про родинні стосунки, стать, дату, місце народження, громадянство та національність, в анкеті містяться різні уточнюючі питання.

Зокрема, відповідаючи на питання про рідну мову, учасники опитування повинні будуть також вказати, чи володіють українською і чи вміють користуватися мовою жестів.

Також в анкеті у пункті «Ваші джерела засобів існування (за останні 12 місяців)» розміщено підпункти «заощадження, дивіденди, відсотки», «дохід від патентів, авторських прав», «здавання в оренду або у найм власності та майна».

Питання про житлові умови з’ясовує тип житлового приміщення, розмір його загальної площі, кількість зайнятих домогосподарством житлових кімнат і тип володіння.

Перший всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році.