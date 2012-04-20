Крим готується до пожеж

Командно-штабні навчання з гасіння лісових пожеж відбудуться 27 квітня на базі держпідприємства «Бахчисарайське лісове господарство». Боротися з вогнем будуть співробітники МНС і працівники гослесохорони, повідомила прес-служба Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства.

У пожежонебезпечний період - до грудня - за кримськими лісами буде вести спостереження лесопатрульний вертоліт МІ-2. З 30 квітня він почне обліт по маршруту При загрозі високої пожежонебезпеки у лісах, авіація буває задіяна до п'яти разів на добу.

Крім того, підприємства Рескомлісу планують обладнати 270 кілометрів нових мінералізованих смуг і провести роботи по догляду за 2,9 кілометрів наявних. У регіоні діють 12 лісопожежних станцій.

Кількість і площі пожеж за останні роки зменшилася: у 2008 році відбулося 152 загоряння на площі 162 га, в 2009 - 136 на площі 46 га, в 2010 - 69 загорянь на площі 11,5 га, в 2011 році - 6 загорянь на площі 1,8 га.

