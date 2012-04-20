Губернатор Севастополя виявився досить заможним

Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба задекларував 591 697 гривень доходу в 2011 році, з них 177 743 - зарплата, 217 493 - дивіденди, 196 461 - якісь інші доходи, які не розписані.

У Яцуби є земельна ділянка в 1600 квадратних метрів, дача в 540,6 "квадратів", квартира - 97,8 кв. м. і гараж в 23 "квадрата".

Губернатор володіє автомобілем "Тойота Ленд Крузер" з об`ємом двигуна 4700 см3 2007 року випуску і човном "Бриг" в 50 кінських сил такого ж року випуску.

На рахунку в банках та інших фінустановах у Яцуби лежать 2711723 гривень.

Дружина і син глави адміністрації задекларували 48 тисяч гривень (все - зарплата), володіють земділянкою площею 2079 кв. м, будинком у 461 кв. м, квартирою в 412,5 "квадратів".

У них є дві машини - "Лексус RX 350" (3400 см3 2009 року) і "Мерседес С 250" (2000 см3 2011 року).

На рахунках членів сім`ї Яцуби лежать 256 699 гривень, у тому числі - 160 тисяч за кордоном.