Сонячну "ферму" потужністю 31 МВт відгрохали в Криму

Австрійська компанія Activ Solar завершила будівництво сонячної електростанції потужністю 31,5 МВт в селі Мітяєва Сакського району Криму, повідомила 20 квітня прес-служба Ради міністрів Криму.

Станція "Мітяєва" розкинулася на площі 59 гектарів і складається з 134 тисяч фотоелектричних модулів. Вона буде виробляти близько 40 млн кВт.г електроенергії на рік, це дозволить забезпечити електроенергією близько восьми тисяч будинків.

Загальна потужність чотирьох станцій, побудованих Activ Solar в Криму, становить 219 МВт.

Activ Solar реалізує проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні Україні з 2010 року. Компанія володіє також заводом напівпровідників (Запоріжжя), який виробляє полікристалічний кремній, базове сировину для фотоелектричної енергетики і напівпровідникової промисловості.