У центрі Сімферополя прикрили казино

Підпільне казино "накрили" співробітники міліції в Сімферополі. Воно розміщувалося в покерному клубі "Зеро", повідомила прес-служба головного управління МВС в Криму.

Правоохоронці провели обшук і виявили в клубі зали, де клієнти грали в азартні ігри на гроші.

Міліціонери знайшли карти, гральні фішки і гроші, кількість яких в прес-релізі не вказано.

МВС проводить перевірку і вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею "заняття гральним бізнесом".

