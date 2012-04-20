У центрі Сімферополя прикрили казино
16:24, 20 квітня 2012Крым
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Маскувалися під спортклуб
Підпільне казино "накрили" співробітники міліції в Сімферополі. Воно розміщувалося в покерному клубі "Зеро", повідомила прес-служба головного управління МВС в Криму.
Правоохоронці провели обшук і виявили в клубі зали, де клієнти грали в азартні ігри на гроші.
Міліціонери знайшли карти, гральні фішки і гроші, кількість яких в прес-релізі не вказано.
МВС проводить перевірку і вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею "заняття гральним бізнесом".
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