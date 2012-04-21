Чиновники Криму поміняли ручки на лопати (фото)

Кримські чиновники вийшли на суботник. 21 квітня упорядковували парк імені Гагаріна в Сімферополі в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» і безстрокової акції «Зробимо Крим чистим».

У заході взяли участь голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов, його заступники, представники міністерств і відомств, громадськість, повідомила прес-служба кримського уряду.

Могильов закликав кримчан приєднатися до прибирання і озеленення територій. «Якщо кожен посадить по дереву, ми отримаємо майже два мільйони саджанців, якщо кожен прибере один квадратний метр території, то ми очистимо від сміття весь Крим. У суспільстві має бути розуміння того, що ми всі зобов'язані дбайливо відноситися до довкілля», - заявив глава Радміну.

Крім того, Могильов саджав дерева в селі Пожарськом Сімферопольського району.