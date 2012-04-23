63 тисячі дерев висадили в Криму

Близько 63 тисяч сіянців і саджанців дерев висадили в містах і районах Криму 20 і 21 квітня, до дня довкілля. Вони зайняли 40 кілометрів, повідомила прес-служба кримської організації Партії регіонів.

У посадці дерев уподовж доріг і прибиранню територій брали участь більше 7 тисяч активістів ПР.

«Минула зима показала, до чого може привести відсутність лісосмуг уподовж доріг, коли через замети було паралізовано рух більше 500 машин, постраждали сільськогосподарські угіддя. Ми поставили для себе завдання зробити так, щоб в майбутньому уникнути подібних наслідків негоди», - сказав лідер республіканської організації Партії регіонів Анатолій Могильов, за ініціативою якого відбулася акція.

Саджанці купили за рахунок партійних коштів.

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