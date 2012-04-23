6 жінок загинули в аварії у Криму

6 чоловік загинули в понеділок вранці в результаті зіткнення двох автобусів у Криму.

Вантажний бус «Мерседес» з причепом врізався в «Газель» на дорозі Красноперекопськ - Сімферополь, повідомив УНІАН співробітник МНС.

«Удар припав на бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася. Люди вилітали з ”Газелі”», - сказав співбесідник агентства.

8 чоловік перебувають у лікарні.

Фото МНС