6 чоловік загинули в аварії у Криму

6 чоловік загинули в понеділок вранці в результаті зіткнення двох мікроавтобусів у Криму.

«Мерседес» врізався в «Газель» на дорозі Чорноморське - Красноперекопськ - Сімферополь, повідомив УНІАН співробітник МНС.

«Удар припав на бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася. Люди вилітали з ”Газелі”. Загинули п`ять чоловік», - сказав співбесідник агентства.

8 постраждалих у лікарні.