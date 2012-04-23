6 чоловік загинули в аварії у Криму
09:39, 23 квітня 2012Крым
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8 - у лікарні
6 чоловік загинули в понеділок вранці в результаті зіткнення двох мікроавтобусів у Криму.
«Мерседес» врізався в «Газель» на дорозі Чорноморське - Красноперекопськ - Сімферополь, повідомив УНІАН співробітник МНС.
«Удар припав на бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася. Люди вилітали з ”Газелі”. Загинули п`ять чоловік», - сказав співбесідник агентства.
8 постраждалих у лікарні.
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