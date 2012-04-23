Легковик протаранила КаМАЗ в Криму: 1 загиблий, 2 поранених
10:46, 23 квітня 2012Крым
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Аварія біля Судака
Одна людина загинула, ще двоє травмовані в результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів в Судакському регіоні Криму, повідомила прес-служба ДАІ республіки.
Аварія сталася в неділю, 22 квітня.
"Опель", яким керував 41-річний житель Севастополя, виїхав на смугу зустрічного руху і опинився під колесами КамАЗу.
Водій легковика помер на місці аварії, двоє його пасажирів - 14-річна дівчинка і 35-річна жінка - отримали численні удари і переломи.
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