Легковик протаранила КаМАЗ в Криму: 1 загиблий, 2 поранених

Одна людина загинула, ще двоє травмовані в результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів в Судакському регіоні Криму, повідомила прес-служба ДАІ республіки.

Аварія сталася в неділю, 22 квітня.

"Опель", яким керував 41-річний житель Севастополя, виїхав на смугу зустрічного руху і опинився під колесами КамАЗу.

Водій легковика помер на місці аварії, двоє його пасажирів - 14-річна дівчинка і 35-річна жінка - отримали численні удари і переломи.

