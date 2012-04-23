Велика аварія в Криму: порушили справу

Міліція порушила кримінальну справу за фактом аварії у Криму, в результаті якого шість осіб загинули і вісім - поранені, повідомила УНІАН телефоном начальник прес-служби кримського Управління МВС Ольга Кондрашова.

За її інформацією, слідче управління МВС в Криму відкрило кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху при експлуатації автомобіля, що призвело до смерті кількох осіб).

«Мерседес» з причепом, що повертався до Києва з ралі в Чорноморському районі Криму, врізався у маршрутку, яка везла людей з Армянська на обстеження до республіканської лікарні в Сімферополі.

Чотири пасажири «Газелі» загинули на місці ДТП, ще одна людина померла у машині швидкої допомоги. Шостий постраждалий помер у лікарні.