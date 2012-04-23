У Керчі плитою придавило дитину
11:49, 23 квітня 2012Крым
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Хлопчик в реанімації
Хлопчик отримав важкі травми неподалік від Керчі - 10-річну дитину придавило плитою перекриття під час гри в безгоспній споруді на березі моря, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Рятівники зробили підкоп, витягли постраждалого та передали лікарям "швидкої допомоги".
Дитина з діагнозом "перелом кісток тазу, травматичний шок 3-го ступеня, розрив сечового міхура" підключена до апарату штучної вентиляції легенів.
Хлопчик знаходиться в реанімації лікарні в Керчі.
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