У Криму третій день шукають зниклих рибалок

Двох рибалок, які зникли на гумовому човні в морі неподалік від селища Чорноморське в Криму, шукають більше 30-ти осіб - рятувальники, прикордонники, співробітники міліції і добровольці, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про те, що в районі балки Терновій в море відносить човен з рибалками, надійшла до рятувальників в суботу близько 2-х годин ночі.

Всього обстежено 42 кілометри берегової смуги, а також 20 км берега з моря.

