Ураган погуляв в Сімферополі на півмільйона гривень
14:22, 23 квітня 2012Крым
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Мер обіцяє спиляти старі дерева
Сильний вітер, який був у Сімферополі 18 квітня, завдав місту збитків приблизно на 500 тисяч гривень, повідомив мер Віктор Агєєв.
Пориви досягали 20 метрів в секунду. Вітер зірвав дах з будівлі в центрі міста, повалені дерева обірвали дроти і пошкодили автомобілі в різних районах Сімферополя. Гілки впали і травмували трьох жінок.
«Збиток - близько півмільйона гривень. Ті ушкодження, які були, звичайно, будуть відновлюватися за рахунок міських коштів», - сказав він.
Також мер зазначив, що в місті приберуть старі дерева, які можуть травмувати людей.
«Продовжуємо прибирати дерева після шторму, і далі будемо продовжувати роботу в тому ж напрямку», - сказав Агєєв, якого цитує КІА.
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