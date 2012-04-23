Ураган погуляв в Сімферополі на півмільйона гривень

Сильний вітер, який був у Сімферополі 18 квітня, завдав місту збитків приблизно на 500 тисяч гривень, повідомив мер Віктор Агєєв.

Пориви досягали 20 метрів в секунду. Вітер зірвав дах з будівлі в центрі міста, повалені дерева обірвали дроти і пошкодили автомобілі в різних районах Сімферополя. Гілки впали і травмували трьох жінок.

«Збиток - близько півмільйона гривень. Ті ушкодження, які були, звичайно, будуть відновлюватися за рахунок міських коштів», - сказав він.

Також мер зазначив, що в місті приберуть старі дерева, які можуть травмувати людей.

«Продовжуємо прибирати дерева після шторму, і далі будемо продовжувати роботу в тому ж напрямку», - сказав Агєєв, якого цитує КІА.