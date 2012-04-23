Загрози для життя 8 постраждалих у жахливому ДТП в Криму немає

Загрози для життя восьми постраждалих у великій дорожній аварії в Криму немає, хоча медики оцінюють їхній стан як тяжкий і середньої тяжкості.

«Одна людина перебуває в реанімації, решта в палаті інтенсивної терапії та відділенні травматології. Постраждали четверо чоловіків і стільки ж жінок. Стан - тяжкий і середньої тяжкості», - повідомив кореспонденту УНІАН по телефону головлікар Красноперекопської міської лікарні Ігор Кульбачний.

За його словами, у людей, в основному, травми голови і хребта, удари тіла. «На сьогодні загрози немає, далі - подивимося», - сказав головлікар, зазначивши, що травми голови досить небезпечні.

Кульбачний повідомив також, що шестеро загиблих у ДТП - жінки.

Вантажний мікроавтобус «Мерседес» з причепом, який вранці 23 квітня повертався до Києва з ралі в Чорноморському районі Криму, врізався в маршрутку, що везла людей з Армянська на обстеження до республіканської лікарні в Сімферополі.

Співробітники міліції порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху, що призвело до смерті кількох людей).