Пастух знайшов бомбу в Криму

Пастух, який гнав худобу, знайшов авіабомбу часів війни в Бахчисарайському районі Криму. Рятувальники ведуть роботи з її знежкодження, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Вибухонебезпечний предмет виявлений 22 квітня на околиці села Холмовка, в районі тепличного комплексу.

Радіус розльоту осколків авіабомби при вибуху на відкритій місцевості може скласти близько кілометра.

Співробітники міліції охороняють знахідку.

Фахівці-піротехніки МНС найближчим часом вивезуть бомбу на полігон і знищать.