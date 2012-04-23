Пастух знайшов бомбу в Криму
14:44, 23 квітня 2012Крым
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Радіус розльоту осколків - кілометр
Пастух, який гнав худобу, знайшов авіабомбу часів війни в Бахчисарайському районі Криму. Рятувальники ведуть роботи з її знежкодження, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Вибухонебезпечний предмет виявлений 22 квітня на околиці села Холмовка, в районі тепличного комплексу.
Радіус розльоту осколків авіабомби при вибуху на відкритій місцевості може скласти близько кілометра.
Співробітники міліції охороняють знахідку.
Фахівці-піротехніки МНС найближчим часом вивезуть бомбу на полігон і знищать.
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