Вишу повернули 7 гектарів у Криму

Окружний адміністративний суд Криму визнав недійсним рішення Фороської селищної ради про розпорядження земельною ділянкою площею 7 га південного філіалу Національного університету біоресурсів та природокористування України "Кримський агротехнологічний університет", повідмила прес-служба прокуратури республіки.

"Суд підтвердив доводи наглядового відомства про відсутність у органу місцевого самоврядування повноважень з розпорядження особливо цінними сільськогосподарськими землями державного навчального закладу", - йдеться в прес-релізі.

Раніше визнано недійсними видані приватникам держакти на ділянки площею понад 0,5 га із незаконно вилучених земель вишу та та скасовано рішення про виділення із земель університету 3 га.