Україна переплатила за вишку $180 мільйонів?

Друга бурова установка, яку "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, Крим) придбав на тендері за $400 млн, має ринкову ціну $220 млн. Збудована вона була на тій же сінгапурській верфі Керреl, що й перша бурова установка, йдеться в розслідуванні британського журналіста Грехема Стека для Business New Europe, пишуть "Наші гроші".

Минулого року "Чорноморнафтогаз" на тендері придбав дві морські бурові установки.

1 вересня, майже одночасно з проведеним в Україні тендером, норвезька компанія Standard Drilling оголосила про продаж неназваній британській компанії бурової вишки, яка перебувала на стадії будівництва в сінгапурській верфі Керреl.

Як стверджує голова відділу досліджень ринку акцій компанії Platou Андрес Бергланд, насправді Standard Drilling продав бурову вишку "якійсь українській компанії".

Його слова підтверджують дані найбільшого інформаційного світового банку даних бурових установок Riglogix, який вказав "Чорноморнафтогаз" новим власником бурової установки.

В дочірній компанії Керреl - "Каспійській суднобудівній верфі", що складає першу бурову установку в Туреччині після її доставки в Босфор, також підтвердили, що друга бурова установка Керреl буде відправлена в 2012 році в район Чорного моря, вказуючи таким чином на бурову вишку Standard Drilling.

За словами Бергланда, компанія Standard Drilling продала свою бурову установку за $220 млн. Рахунки компанії показують, що на цій угоді Standard Drilling заробила $37 млн.

Глава компанії Standard Drilling Мартін Нес відмовився коментувати дану угоду, але підтвердив, що угоду з продажу супроводжував Гуторм Бенсен, колишній співробітник Platou, який покинув компанію на початку року. Бенсен відмовився говорити про цю справу.

Екс-глава Standard Drilling на момент продажу бурової Марк Джексон раптово пішов з компанії в листопаді 2011 року. У лютому він був відданий під суд США за підкуп посадових осіб Нігерії, будучи керівником американської компанії Noble, сервіс-провайдера нафтових родовищ. Джексон також відмовився від коментарів.