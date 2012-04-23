Севастополь обмежить рух 3 і 7 травня

Рух громадського транспорту і автівок центральним кільцем Севастополя ввечері 3 і 7 травня буде обмежено через проведення генеральних репетицій проходження військ до Дня Перемоги, повідомила прес-служба Севастопольської державної адміністрації.

Проїзд в районі площі Суворова - вулиці Леніна - проспекті Нахімова - площі Лазарєва буде закрито з 18 години.

Парад 9 травня в місті-героєві Севастополі збирає щорік декілька десятків тисяч глядачів.