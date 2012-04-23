Музей покаже історію кримського туризму

Центральний музей Тавріди в рамках святкування 225-річчя туризму в Криму відкриє 30 травня спецвиставку, присвячену історії становлення кримського туризму, повідомив курортно-інформаційний портал.

Датою становлення кримського туризму можна вважати подорож російської імператриці Катерини II до Криму в 1787 році. Вона провела на півострові 12 днів, імператорська свита складалася з 3 тисяч осіб.

Виставка присвячена основним віхам розвитку туризму в регіоні. «Це подорож Катерини, становлення туристичної інфраструктури Криму, і те, як виглядали пам'ятки 100 років тому, в дореволюційні радянські періоди. Кожному з туристичних стовпів часу, іноземному туризму, профспілковому туризму, молодіжному буде приділено своє місце», - розповів гендиректор музею Андрій Мальгін

В проекті беруть участь не лише експонати музею, а й крупні туркомпанії.