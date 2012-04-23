Нардеп обіцяє знайти чверть мільйона на дахи в Криму

Депутат Верховної ради України (фракція Партії регіонів), заступник голови кримської організації ПР Олена Нетецька обіцяє сприяти виділенню 250 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонт аварійного даху багатоповерхового будинку в Джанкої, повідомила прес-служба парторганізації.

35 сімей - мешканці багатоповерхівки по провулку Спортивний - направили колективне звернення до партії з проханням виділити кошти на капітальний ремонт даху. Нетецька днями з'їздила в Джанкой. Розібратися в ситуації їй доручив кримський прем'єр і лідер «регіоналів» республіки Анатолія Могильова

Мешканці будинку направляють звернення до міськради і ЖЕО з проханнями відремонтувати дах з 2005 року. Влада Джанкоя виділяла кошти, проте їх вистачало тільки на поточний ремонт, тоді як необхідно капітально відремонтувати більше 80% даху.

«Люди перебувають у важких умовах, навіть найменший дощ призводить до того, що зі стелі починає литися вода. Це неприпустимо, коли доводиться жити напоготові з відрами і тазиками», - сказала Нетецька.

За інформацією влади Джанкоя, в місті налічується більше сотні багатоповерхових будинків, покрівля яких потребує ремонту. Нетецька заявила про готовність надати сприяння у виділенні коштів на ремонт дахів ще кількох будинків. «Ми будемо працювати над тим, щоб при перерозподілі коштів республіканського чи державного бюджетів гроші на ремонт ще кількох будинків в Джанкої були виділені», - сказала депутат.