"Чорноморнафтогазу" відкрили кредитну лінію на 2,4 млрд гривень

НАК «Нафтогаз України» уклав договір з ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) на відкриття кредитної лінії в розмірі 2,396 млрд гривень, сказано в повідомленні ДАТ, опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Договір укладено 18 квітня, а 19 квітня «Чорноморнафтогаз» отримав перший транш в рамках зазначеної кредитної лінії - 100 млн гривень.

Кредит надається на безвідсотковій основі «з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості».

В червні 2011 року «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» вже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

«Чорноморнафтогаз» входить до складу «Нафтогазу України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу».

На балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.