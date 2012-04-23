Сиротам безкоштовно покажуть левів

Діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, сироти і позбавлені батьківського піклування зможуть безкоштовно відвідувати парк левів «Тайган», який днями відкрився в Білогірському районі Криму, повідомила прес-служба Ради міністрів республіки.

«Ми порозумілися з керівником сафарі-парку і найближчий час підпишемо угоду про те, щоб організувати безкоштовне підвезення і відвідини парку для кримських дітей», - повідомив прем'єр автономії Анатолій Могильов.

Глава Радміну вважає, що на півострові потрібно створювати більше подібних туристичних об'єктів. «Криму необхідно переймати досвід Європи і будувати більше парків відпочинку і розваг. Ми повинні створити умови, щоб туристи могли проводити свій відпочинок не лише на ПБК, але і в інших регіонах Криму, де є цікаві і красиві об'єкти», - сказав Могильов.