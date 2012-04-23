"Вітіну тисячу" дадуть готівкою

Громадяни України з 1 червня зможуть одержувати компенсацію у розмірі 1 тис грн за вкладами Ощадного банку СРСР, внесеними до 2 січня 1992 року готівкою до установ Ощадбанку СРСР, які діяли на території України. Вдповідну постанову Кабінет міністрів прийняв у понеділок, повідомила прес-служба уряду.

За бажанням вкладників кошти можуть бути перераховані на платіжну карту або розміщені на депозитному рахунку.

У повідомленні наголошується, що постановою Кабміну визначено порядок перерахування коштів з державного бюджету України до "Ощадбанку" і визначено механізм виплати компенсацій в 2012 році.

Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли подібні виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн вкладників і про загальну суму 6 млрд гривень. Компенсації мають бути виплачені до кінця 2012 року.