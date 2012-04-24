Cтосунки Києва і Москви зараз ще гірші, ніж при Ющенку - ЗМІ

Вирішенню проблем в питаннях, пов`язаних з упорядкуванням функціонування російського Чорноморського флоту в Україні, заважає низкий рівень українсько-російських стосунків.



Як повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела, близькі до переговорного процесу з питань тимчасового перебування Чорноморського флоту в Україні, відносини Києва і Москви зараз навіть гірше, ніж за часів Віктора Ющенка. А Росія і Україна, можливо, перебувають напередодні «великого вибуху» у стосунках.

У Києві багато хто вважає, що цього слід очікувати в найближчі місяці. У двосторонніх відносинах накопичується критична маса невдоволення.

Кремль не може не турбувати ситуація з російським бізнесом у нашій країні, коли російські підприємці втрачають контроль над підприємствами в Україні. Не сприяє стабілізації двосторонніх відносин і жорстка політика Москви відносно Києва: з газового питання, «сирної» проблеми, вступу України до Митного союзу, розвитку відносин нашої країни з НАТО тощо. Свою роль відіграє і явне неприйняття між російським прем`єром і українським президентом. Проблеми в їхніх взаєминах посилює і те, що в останні два роки основним партнером Януковича у переговорах Київ бачив Дмитра Медведєва. Жахлива помилка Банкової в очах Володимира Путіна. І ця криза у двосторонніх відносинах буде тільки посилюватись в міру посилення інтеграційної складової зовнішньої політики Кремля.