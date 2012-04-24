Могильов обіцяє дати по руках за побори на пляжах

Вільний доступ на комунальні пляжі Криму обіцяє для жителів півострову і туристів в курортний сезон голова Ради міністрів автономії Анатолій Могильов.

«Ми забезпечимо максимально доступні відвідини пляжів Криму. Є служби, які займаються цим питанням, ми будемо вкрай гостро реагувати на всі факти незаконних поборів», - цитує Могильова прес-служба кримського уряду.

За його словами, влада і правоохоронні органи тримають це питання на особливому контролі.

Могильов заявив також, що до 2009 року в Криму налічувалося близько 60 пляжів з вільним доступом, зараз їх більше 200. «Закритими можуть бути лише деякі пляжі санаторних і курортних установ, всі інші пляжі в Криму - безкоштовні», - сказав він.

За даними Мінкурортов, в Криму близько 600 пляжних територій. Залежно від рівня комфорту планується ввести п'ять категорій пляжів - по аналогії з категоризацією готелів.