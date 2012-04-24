Німецьку авіабомбу знищили в Криму (фото)

Піротехніки знищили німецьку авіабомба S C 250 (російська класифікація ФАБ-250), яку знайшов пастух в Бахчисарайському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття рятувальників здійснювали співробітники міліції. Детонатор на бомбі не був пошкоджений. Її можна було транспортувати.

На спецавтомобілі з піщаною подушкою бомбу доставили на полігон. Перш ніж знищіти її, співробітники МНС оточили територію в радіусі двох кілометрів. В безпечне місце були виведені не тільки пастухи, а і худоба.

Радіус розльоту осколків ФАБ-250 при вибуху на відкритій місцевості може скласти близько 1,2 кілометра.

Фото МНС