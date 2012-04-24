Кримські митники потрапили під статтю за товар без оформлення
15:13, 24 квітня 2012Крым
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Справа на 0,6 млн гривень
Керченська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом пропуску посадовими особами митного посту "Керч" товару без його оформлення, що нанесло державі понад 600 тисяч гривень збитку, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
"Працівники митниці дозволили власнику судна уникнути процедури митного оформлення товару і сплати передбачених при цьому платежів. У результаті в казну не надійшло 640 тисяч", - йдеться в прес-релізі.
Справу відкрили за частиною 3 статті 364 КК - "зловживання службовим становищем, якщо воно вчинено працівником правоохоронного органу".
Інші подробиці прокуратура не повідомила.
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