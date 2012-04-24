Вирок капітанові теплохода, що втопив 20 людей, оскаржили

Прокуратура Севастополя внесла апеляцію на рішення Нахімовського районного суду, який 4 квітня виніс виправдувальний вирок капітану судна «Пам`ять Меркурія», у результаті катастрофи котрого одинадцять років тому загинули шістнадцять осіб, а четверо зникли безвісти, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Теплохід, який йшов зі Стамбула, затонув 26 січня 2001 року в 90 милях від Севастополя. За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, безпосередньою причиною загибелі судна стала втрата остійності через перенавантаження і неправильне розміщення вантажу в поєднанні з порушенням водонепроникності зовнішнього контуру.

Справу було порушено за ч. 1 ст. 77 Кримінального кодексу.

«Сторона звинувачення не погодилася з виправдувальним вироком, прокуратурою міста внесено апеляцію», - йдеться в прес-релізі.