Меру курортного селища дали 5 років за хабар

Євпаторійський міськсуд 23 квітня засудив до п'яти років в'язниці з конфіскацією майна голову селища Новофедорівка Івана Фабішевского, який був затриманий влітку минулого року за підозрою в отриманні 60 тисяч доларів хабара за сприяння у виділенні понад гектара землі, повідомила у вівторок прес-служба прокуратури Криму.

Такий саме термін отримав депутат селищної ради Олександр Пусто.

Фабішевскій позбудеться рангу держслужбовця.

Крім того, обидва представника органу місцевого самоврядування Сакського району півострова не зможуть три роки працювати на певних посадах.

Фабішевскій і порожній в цілому вимагали за землю 225 тисяч доларів, але встигли отримати лише 60 тисяч.

