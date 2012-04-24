"Форбс" склав список найбагатших вигаданих героїв

Розумний, кровожерливий дракон, літній вампір і герой серіалу Beverly Hillbilly виявилися в числі найбагатших вигаданих героїв, згідно з новим рейтингом Forbes.

Неймовірно розумний і запальний дракон Смог з книги Джона Роналда Руела Толкіна Гобіт очолив список найбагатших вигаданих персонажів. Статок зірки приквела "Володаря кілець", що виходить на екрани, становить $62 млрд.

Однак Смог все ж програє лідеру "реального" рейтингу. Статок мексиканця Карлоса Сліма Елу, магната і глави Telmex і América Móvil, Forbes оцінює в $69 млрд.

Флінтхарт Гломгольд, алмазний магнат і причина страждань свого брата Скруджа Макдака з мультсеріалу "Качині історії", опинився в списку на другому місці зі статком у $51,9 млрд, повідомляє Forbes.

При цьому Скрудж, який регулярно входив в число лідерів, цього року не потрапив до рейтингу. Посварившись із братом, він програв усі свої статки і тепер сподівається повернути все назад.

Карлайл Каллен, 371-річний вампір із "Сутінків", став третім із станом в $36,3 млрд, що на $100 млн більше результатів минулого року.

Герой популярного в 1960-х роках телевізійного шоу Beverly Hillbillies Джед Клампетт зайняв четверту сходинку рейтингу із станом в $9,8 млрд.

Серед новачків списку виявився Тоні Старк, інженерний геній і супергерой із "Залізної людини" зі статком у $9,3 млрд. Він посів п'яте місце.

Лісбет Саландер з роману і однойменного фільму "Дівчина з татуюванням дракона" також вперше опинилася у списку, посівши одинадцяте місце. Її статок оцінюється в $ 2,4 млрд.

Для включення в список найбагатших персонажі повинні бути відомими у своїх вигаданих історіях і серед аудиторії цих творів. Forbes оцінив стан персонажів на основі вихідних матеріалів персонажів, порівнявши з вартістю реальних продуктів і змінами курсів акцій.

Forbes складає такий список з 2005 року, використовуючи ті ж методи, що і для оцінки стану реальних мільярдерів, як, наприклад, Білла Гейтса.

Кореспондент