Кримський прикордонник отримав 5 років за $400 хабара



Залізничний райсуд Сімферополя засудив до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна офіцера Сімферопольського прикордонного загону Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України, який отримав 400 доларів хабара, повідомила прес-служба військової прокуратури Військово-морських сил.

Суд також позбавив його військового звання «капітан» та заборонив 2 роки обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю.

Військовослужбовець вимагав гроші від представників комерційних структур, які займаються посередницькою діяльністю щодо вступу іноземців до вишів України, за так звану «послугу» - усунення перешкод при проходженні іноземними громадянами прикордонного контролю в аеропорту Сімферополя.