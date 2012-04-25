Могильов вимагає відроментувати дороги поблизу шкіл та лікарень

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов вимагає відремонтувати під'їзні дороги до соціальних об'єктів в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Раніше приділяли увагу магістральним дорогам, а про комунальні і вторинні завжди забували. Сьогодні поставлено завдання - привести ці дороги в належний вигляд, щоб жителі Сімферополя могли легко під'їхати або підійти до школи або лікарні», - сказав Могильов в середу, інспектуючи сімферопольську вулицю Гайдаря, де триває ремонт дороги біля школи, дитсадка і госпіталю інвалідів війни.

За словами заступника голови Республіканського комітету з будівництва і архітектури Юрія Тимонова, планується відновити дорожнє покриття поблизу 25 соцоб'ектів.

На ремонт передбачено більше 80 мільйонів гривень - гроші із спецфонду бюджету Криму і субвенції з держбюджету України.

Прем'єр Криму відзначив, що в разі утворення ям і пошкоджень на відремонтованих дорогах, недоліки будуть відновлені за особисті кошти підрядних організацій.

Фото прес-служби Радміну