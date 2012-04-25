Підводний човен "Запоріжжя" розпочав ходові випробування

Підводний човен Військово-морських сил України «Запоріжжя» приступив до першого етапу ходових випробувань.

Човен залишив заводську причальну стінку, де він перебував у ремонті і проводив швартові випробування, і вперше починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, у надводному положенні вийшов у Чорне море, повідомив прес-центр командування ВМС.

"За підтримки збоку керівництва держави, Міністерства оборони і Генерального штабу Військово-морські сили України вивели човен в море, продемонструвавши тим самим, що виділені на відновлення технічної готовності корабля кошти були витрачені не даремно", - зазначив т.в.о. командувача ВМС віце-адмірал Юрій Ільїн.

Раніше було проведено швартові випробування підводного човна “Запоріжжя”. Крім того, з екіпажем корабля постійно проводилися заняття, навчання і тренування.

Підводний човен до складу українських ВМС увійшов у 1997 році внаслідок розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.