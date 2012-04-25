Рейтинг держав Європи із найвищою погодинною оплатою праці

Година, проведена на робочому місці в Бельгії, коштує 39,30 євро. Середня сума погодинної оплати на території Європи складає наразі 23,10 євро, повідомляє видання La Capitale.

Підвищення заробітної плати в країні почалося з 2010 року. Тоді в Бельгії вона становила 38,2 євро.

Вартість робочої години в прикордонних з лідером цього рейтингу державах розподілена таким чином: 34,2 євро - у Франції, 33,7 євро - в Люксембурзі і 30,10 євро за годину - в Німеччині.

Найнижчий рівень оплати зафіксований в Болгарії: лише 3,5 євро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина стала найпривабливішою для мігрантів країною Європи. Зазначалося, що в першому півріччі 2011 року в Німеччині було зареєстровано на 135 тис. іммігрантів більше, ніж емігрантів.

Кореспондент