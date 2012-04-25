Крим виділить 540 га землі для сонячних електростанцій
Рада міністрів Криму на засіданні в среду дала згоду 17 фірмам на розробку проектів землеустрою із відведення ділянок загальною площею майже 540 гектарів в 11 регіонах півострова для будівництва і обслуговування сонячних електростанцій.
В ухвалах кримського уряду сказано, що земділянки виділяються на умовах оренди.
Терміни будівництва і потужність об'єктів не уточнюються.
Зокрема, у Білогорському районі по 60 гектарів одержать товариства з обмеженою відповідальністю "Меркурій Солар", "Марс Солар", "Сатурн Солар", 50 га - "Сіріус Солар", 10 га - "Каппа Солар".
У Першотравневому районі 49 га - "Омега Солар", 36 га - "Омега Піві".
У Роздольненському районі 20 га одержить "Тета Солар", 10 га - "Лямбда Піві".
У Чорноморському районі 30 га - "Лямбда Солар", 37 га - "Сигма Солар".
У Бахчисарайському районі 20 га - "Каппа Піві".
У Сімферопольському районі 10 га - "Йота Піві".
У Красноперекопському районі 20 га - "Тета Піві".
У Нижньогірському районі 13,8 га - "Омікрон Солар".
У Джанкойському і Червоногвардійському районах 20 і 13 га - "Йота Солар" і
20 га в районі Феодосії - "Епсилон Піві".
"Ми скоро будемо найкращими у світі за електростанціями", - сказав кримський прем'єр Анатолій Могильов.