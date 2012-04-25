Кримські менти, які підкинули наркотик, "заробили" справу
18:39, 25 квітня 2012Крым
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"Вибивали" гроші з жертви
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти трьох працівників відділу кримінальної міліції у справах дітей Центрального райвідділу міліції Сімферополя, які підкинули пакет з амфетаміном, щоб отримати хабар за відмову в порушенні справи за фактом зберігання психотропних речовин, повідомила прес-служба наглядового відомства.
"Правоохоронці також застосовували до жертви фізичне насильство", - йдеться в прес-релізі.
Дії міліціонерів кваліфіковано як "перевищення повноважень", "замах на отримання хабара", "незаконне зберігання наркотиків".
Правоохоронців затримали.
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