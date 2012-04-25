Кримські менти, які підкинули наркотик, "заробили" справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти трьох працівників відділу кримінальної міліції у справах дітей Центрального райвідділу міліції Сімферополя, які підкинули пакет з амфетаміном, щоб отримати хабар за відмову в порушенні справи за фактом зберігання психотропних речовин, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Правоохоронці також застосовували до жертви фізичне насильство", - йдеться в прес-релізі.

Дії міліціонерів кваліфіковано як "перевищення повноважень", "замах на отримання хабара", "незаконне зберігання наркотиків".

Правоохоронців затримали.