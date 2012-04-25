Охороняти ліси Криму від пожеж будуть дружинники
19:24, 25 квітня 2012Крым
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Добровільні пожежні дружини будуть залучені в літній період для охорони лісовій місцевості в Криму, повідомляє прес-служба кримського уряду.
Завдання дружини - забезпечення безпечного відпочинку кримчан і туристів та оперативне реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Планується створити окремі пости добровільної пожежної дружини в ряді селищ Сакського, Сімферопольського, Красноперекопського, Роздольненського районів, а також у селищах Ялти і Феодосії.
Співробітники дружини та пожежно-сторожової охорони пройдуть інструктаж і практичні відпрацювання дій у разі виникнення пожежі.
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