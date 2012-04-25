Охороняти ліси Криму від пожеж будуть дружинники

Добровільні пожежні дружини будуть залучені в літній період для охорони лісовій місцевості в Криму, повідомляє прес-служба кримського уряду.

Завдання дружини - забезпечення безпечного відпочинку кримчан і туристів та оперативне реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Планується створити окремі пости добровільної пожежної дружини в ряді селищ Сакського, Сімферопольського, Красноперекопського, Роздольненського районів, а також у селищах Ялти і Феодосії.

Співробітники дружини та пожежно-сторожової охорони пройдуть інструктаж і практичні відпрацювання дій у разі виникнення пожежі.