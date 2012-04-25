Картина Айвазовського побила рекорд аукціону Sotheby's

Полотно Івана Айвазовського "Вид Константинополя і Босфорської затоки" було продано у вівторок на лондонському аукціоні Sotheby's за рекордні для творів художника 3,2 мільйона фунтів стерлінгів, повідомила прес-служба аукціону.

Картина пішла неназваному покупцеві по телефону після напружених торгів в залі. При цьому підсумкова ціна майже в три рази перевищила нижню планку естімейта - експерти Sotheby's оцінювали Айвазовського в 1,2-1,8 мільйона фунтів.

Айвазовський вперше відвідав Константинополь в 1845 році як офіційний художник Російського Адміралтейства. Художник не раз звертався до теми цього міста, у нього є картини з видами Айі-Софії і бухти Золотого рогу, але більшість з них не дуже великого розміру. Дана ж робота є досить монументальним полотном.

"Вид Константинополя і Босфорської затоки", де зображена жвава життя порту з мечеттю Топхане Нусрет в останній раз була продана на Sotheby's в 1995 році, і всі ці роки перебувала в одних руках.

Загальна сума виручки торгів мистецтвом Сходу у вівторок склала 5,6 мільйона фунтів.

РІАН