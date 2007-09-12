КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Конституція Автономної Республіки Крим прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року. ВР АРК відповідно до Конституції України, Законом України від 10 лютого 1998 року "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" і керуючись інтересами кримчан прийняла дійсну Конституцію Автономної Республіки Крим РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 1. Конституційні основи статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, принципи та гарантії Автономної Республіки Крим(статті 1-6) ГЛАВА 2. Територія, символи і столиця Автономної Республіки Крим (статті 7-8) ГЛАВА 3. Забезпечення прав і свобод громадян України, прав національностей в Автономній Республіці Крим (статті 9-15) ГЛАВА 4. Забезпечення безпечних і здорових умов життя населення. Охорона навколишнього природного середовища (статті 16-17) РОЗДІЛ II ПОВНОВАЖЕННЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ГЛАВА 5. Основні повноваження Автономної Республіки Крим (статті 18-20) РОЗДІЛ III ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, РАДА МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. ПРАВОСУДДЯ І ПРОКУРАТУРА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ГЛАВА 6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим (статті 21-34) ГЛАВА 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим (статті 35-38) ГЛАВА 8. Правосуддя та органи прокуратури в Автономній Республіці Крим (статті 39-41) РОЗДІЛ IV. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМГЛАВА 9. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим (статті 42-47) РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ СТАТУСУ І ПОВНОВАЖЕНЬ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (стаття 48) РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 1. Конституцiйнi основи статусу i повноважень Автономної Республiки Крим, принципи i гарантiї Автономної Республiки Крим Стаття 1. Статус Автономної Республiки Крим, Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим1. Автономна Республiка Крим є невiд`ємною складовою частиною України в межах повноважень, що визначенi Конституцiєю України, вирiшує питання, вiднесенi до її ведення. Автономна Республiка Крим здiйснює також повноваження, якi делегованi законами України вiдповiдно до Конституцiї України2. Повноваження, порядок формування i дiяльностi Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим визначаються Конституцiєю України i законами України, Конституцiєю Автономної Республiки Крим i нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим з питань, що вiднесенi до її компетенцiї3. Верховна Рада Автономної Республiки Крим є представницьким органом Автономної Республiки Крим i здiйснює представницькi, нормотворчi, контрольнi функцiї та повноваження в межах своєї компетенцiї. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим є виконавчим органом Автономної Республiки Крим i здiйснює виконавчi функцiї i повноваження в межах своєї компетенцiї4. Органiзацiя i дiяльнiсть Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим ґрунтуються на розподiленнi повноважень мiж ними; пiдконтрольностi, пiдзвiтностi i вiдповiдальностi перед Верховною Радою Автономної Республiки Крим як представницьким органом, що обирається безпосередньо громадянами, органiв, що утворенi або формованi нею, посадових осiб, якi обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою Автономної Республiки КримСтаття 2. Правовi основи i гарантiї статусу i повноважень Автономної Республiки Крим, Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим1. Правовою основою статусу i повноважень Автономної Республiки Крим, Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим є Конституцiя України, закони України, Конституцiя Автономної Республiки Крим2. У випадку протирiччя положень нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та актiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим Конституцiї України, законам України дiють положення Конституцiї України, законiв УкраїниСтаття 3. Основнi принципи i гарантiї Автономної Республiки Крим1. Основними принципами Автономної Республiки Крим є: народовладдя; верховенство права; конституцiйнiсть; дотримання i забезпечення прав i свобод людини i громадянина; законнiсть; виборнiсть; колегiальнiсть; гласнiсть; поєднання iнтересiв Автономної Республiки Крим i загальнодержавних iнтересiв України2. Основними гарантiями Автономної Республiки Крим є: правова, органiзацiйна, фiнансова, майнова, ресурсна самостiйнiсть у межах, установлених Конституцiєю України, що забезпечує здiйснення повноважень Автономної Республiки Крим; врахування особливостей Автономної Республiки Крим, передбачених Конституцiєю України, органами державної влади України при прийняттi рiшень, що стосуються Автономної Республiки Крим; державнi гарантiї статусу i повноважень, права власностi Автономної Республiки Крим; судовий захист статусу i повноважень Автономної Республiки КримСтаття 4. Конституцiя Автономної Республiки Крим, нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим i акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим1. Конституцiя Автономної Республiки Крим приймається на основi i у вiдповiдностi до Конституцiї України2. Конституцiя Автономної Республiки Крим, нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим публiкуються державною мовою, а також росiйською та кримсько-татарською мовами3. Норми Конституцiї Автономної Республiки Крим мають пряму дiю4. Нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або їхнi положення, що суперечать Конституцiї Автономної Республiки Крим, не мають юридичної чинностi. Такi акти можуть бути оскарженi в судi особами, права та iнтереси яких порушенi, i визнанi судом недiйсними, якщо iнше не встановлено законом України. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим мають право скасувати свої акти цiлком або частково.5. Нормативно-правовi акти, що стосуються прав та свобод людини i громадянина, встановлюють їхнi обов`язки, набирають чинностi пiсля опублiкування їх у встановленому порядку6. Нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим обов`язковi для виконання на територiї Автономної Республiки КримСтаття 5. Контроль держави за вiдповiднiстю Конституцiї Автономної Республiки Крим, нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим i актiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим Конституцiї України i законам України1. Рiшення питань про вiдповiднiсть Конституцiї Автономної Республiки Крим, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України здiйснюється у вiдповiдностi до Конституцiї України Конституцiйним Судом України2. За мотивами невiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України i законам України Президент України може призупинити дiю цих нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим з одночасним зверненням у Конституцiйний Суд України вiдносно їх конституцiйностi. 3. Акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим скасовуються Президентом України4. В Автономнiй Республiцi Крим дiє Представництво Президента України5. Президент України, Верховна Рада України, Кабiнет мiнiстрiв України, iншi органи державної влади здiйснюють свої повноваження у вiдношеннi Автономної Республiки Крим, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, республiканських органiв Автономної Республiки Крим на пiдставi, у межах повноважень i способом, що передбаченi Конституцiєю України i законами УкраїниСтаття 6. Форми участi громадян у вирiшеннi питань, що вiднесенi до компетенцiї Автономної Республiки Крим1. Громадяни України, якi постiйно мешкають в Автономнiй Республiцi Крим, вiльно беруть участь у вирiшеннi питань, що вiднесенi до ведення Автономної Республiки Крим, як безпосередньо шляхом виборiв i референдумiв, так i через органи влади Автономної Республiки Крим2. В Автономнiй Республiцi Крим може проводитися незалежна наукова, творча i громадська експертиза, яка здiйснююється фахiвцями вiдповiдних галузей знань пiд час пiдготовки i прийняття рiшень з питань, що вiднесенi до ведення Автономної Республiки Крим3. Громадяни вiльно реалiзують право направляти особистi чи колективнi (включаючи об`єднання громадян) звернення в органи влади Автономної Республiки Крим, установи, органiзацiї та посадовим особам з питань, вiднесених до їхньої компетенцiї, i у встановленому законом порядку одержують вiд них вiдповiдi, а також достовiрну iнформацiю з питань, що порушують їхнi права та законнi iнтереси4. Громадяни вiльно реалiзують право оскарження в судi актiв i дiй, або бездiяльностi органiв влади Автономної Республiки Крим, установ, органiзацiй, посадових осiб, якi порушують їх права5. Нiхто не має права здобувати або використовувати владнi повноваження в порушення Конституцiї України, законiв України, Конституцiї Автономної Республiки Крим, нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим6. Кожен громадянин, iноземцi або особи без громадянства, якi проживають в Автономнiй Республiцi Крим, несуть вiдповiдальнiсть за порушення Конституцiї України, законiв України, Конституцiї Автономної Республiки Крим, нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, актiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у порядку, що встановленний законами України. ГЛАВА 2. Територiя, символи i столиця Автономної Республiки Крим Стаття 7. Територiя Автономної Республiки Крим1. Територiя Автономної Республiки Крим визначається кордонами, що iснували на 20 сiчня 1991 року - день проведення референдуму i на день, коли набрав чинностi Закон України про вiдбудову автономної республiки. При Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим може бути створене i функцiонувати Представництво мiста Севастополя2. Територiя Автономної Республiки Крим може бути змiнена з урахуванням рiшення республiканського (мiсцевого) референдуму та рiшення Верховної Ради Автономної Республiки Крим у вiдповiдностi до Конституцiї України3. Адмiнiстративно-територiальними одиницями в Автономнiй Республiцi Крим є район, мiсто, район у мiстi, селище, село та iншi одиницi у вiдповiдностi до Конституцiї України i законiв України. Питання створення, змiни кордонiв вказаних адмiнiстративно-територiальних одиниць в Автономнiй Республiцi Крим визначається законами України i нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим у межах її компетенцiїСтаття 8. Символи Автономної Республiки Крим, столиця Автономної Республiки Крим1. Автономна Республiка Крим має свої символи: Герб, Прапор i Гiмн. Музика i текст Гiмну, описи Герба i Прапора Автономної Республiки Крим, а також порядок їх використання встановлюються нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим2. Столицею Автономної Республiки Крим є мiсто Сiмферополь. Особливостi мiста Сiмферополя як столицi Автономної Республiки Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республiки Крим на пiдставi законiв України.ГЛАВА 3. Забезпечення прав і свобод громадян України, прав національностей в Автономній Республіці КримСтаття 9. Забезпечення прав i свобод громадян України в Автономної Республiцi Крим 1. Права i свободи людини i громадянина в Автономнiй Республiцi Крим встановлюються i гарантуються Конституцiєю України i законами України i у вiдповiдностi до них - Конституцiєю Автономної Республiки Крим. 2. Конституцiя Автономної Республiки Крим i нормативно-правовi акти органiв влади Автономної Республiки Крим не можуть обмежувати права i свободи громадян, встановленi Конституцiєю України i законами України. 3. Основним завданням органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування та їхнiх посадових осiб є забезпечення реалiзацiї прав i свобод людини i громадянина, гiдних умов їхнього життя. За рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим можуть встановлюватися додатковi форми соцiальної допомоги, пiдтримки i захисту населення. Стаття 10.Забезпечення функцiонування i розвитку державної мови, росiйської, кримсько-татарської та iнших нацiональних мов в Автономної Республiцi Крим 1. В Автономнiй Республiцi Крим поряд з державною мовою забезпечується функцiонування i розвиток, використання i захист росiйської, кримсько-татарської, а також мов iнших нацiональностей. 2. В Автономнiй Республiцi Крим росiйська мова як мова бiльшостi населення i прийнятна для мiжнацiонального спiлкування використовується у всiх сферах громадського життя. 3. В Автономнiй Республiцi Крим громадянам гарантується право виховання рiдною мовою в дитячих дошкiльних установах, вивчення рiдної мови, навчання рiдною мовою в навчальних закладах державної, республiканської i комунальної форм власностi або через нацiональнi культурнi товариства чи в порядку, що обумовлений законодавством України i нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим у межах її компетенцiї Стаття 11. Мова документiв, що засвiдчують статус громадянина в Автономнiй Республiцi Крим. Вiдповiдно до законодавства України в Автономнiй Республiцi Крим офiцiйнi документи, що засвiдчують статус громадянина, - паспорт, трудова книжка, документи про освiту, свiдоцтво про народження, про шлюб та iншi - виконуються українською i росiйською мовами, а за клопотанням громадянина - i кримськотатарською мовоюСтаття 12. Мова судочинства, нотарiального провадження, провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення, юридичної допомоги в Автономнiй Республiцi Крим.Вiдповiдно до чинного законодавства України в Автономнiй Республiцi Крим як мову судочинства, нотарiального, провадження, провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення, юридичної допомоги використовується українська або, за клопотанням учасника вiдповiдного провадження, росiйська мова як мова бiльшостi населення Автономної Республiки Крим. Іншi питання застосування мов у зазначених вище сферах дiяльностi в Автономнiй Республiцi Крим регулюються законами УкраїниСтаття 13. Мова роботи пошти i телеграфу, пiдприємств, установ, органiзацiй сфери обслуговування в Автономнiй Республiцi Крим1. В Автономнiй Республiцi Крим поштова i телеграфна кореспонденцiя вiд громадян, державних, республiканських, громадських та iнших органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй приймається для пересилання на українськiй або росiйськiй мовах. 2. У всiх сферах обслуговування громадян (комунальне обслуговування, громадський транспорт, охорона здоров`я та iншi), на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що стосуються них, використовуються українська чи росiйська мова або iнша мова, прийнятна для сторiнСтаття 14. Реалiзацiя прав та iнтересiв громадян у сферi нацiональної культури в Автономнiй Республiцi Крим1. В Автономнiй Республiцi Крим забезпечується збереження рiзноманiття культур, що сформувалися iсторично на Кримському пiвостровi, створюються умови для їхнього рiвноправного розвитку i взаємозбагачення2. Громадяни будь-якої нацiональностi, що проживають в Автономнiй Республiцi Крим, для реалiзацiї прав та iнтересiв у сферi нацiональної культури можуть створювати об`єднання, що представляють їх законнi iнтереси3. Питання освiти i дiяльностi об`єднань громадян в Автономної Республiцi Крим визначаються законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим у межах її компетенцiї4. В Автономнiй Республiцi Крим громадянам усiх нацiональностей, нацiонально-культурним та iншим об`єднанням, органiзацiям i установам гарантується право на розвиток нацiональних культурних традицiй, святкування нацiональних свят, сповiдання своєї релiгiї, задоволення своїх потреб у лiтературi, мистецтвi, право на створення нацiональних засобiв масової iнформацiї, видавництв, музеїв, театрiв, кiностудiй, iнших нацiональних, культурних i навчальних установ вiдповiдно до Конституцiї України i законiв України5. В Автономнiй Республiцi Крим громадянам будь-якої нацiональностi, нацiонально-культурним товариствам i об`єднанням громадян забезпечується право на взаємовiдносини в сферi культуриСтаття 15. Пам`ятники iсторiї та культури в Автономнiй Республiцi Крим Пам`ятники iсторiї та культури в Автономнiй Республiцi Крим охороняються законами України, їхнiй статус установлюється нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим у межах її компетенцiї ГЛАВА 4. Забезпечення безпечних і здорових умов життя населення. Охорона навколишнього природного середовища Стаття 16. Забезпечення безпечних i здорових умов життя населення в Автономнiй Республiцi КримОргани влади Автономної Республiки Крим розробляють i здiйснюють заходи i програми по забезпеченню безпечних i здорових умов життя населення в Автономнiй Республiцi Крим. Органи влади Автономної Республiки Крим забезпечують органiзацiю i розвиток охорони здоров`я, санаторно-курортного лiкування i вiдпочинку. Стаття 17. Охорона навколишньої природного середовища в Автономнiй Республiцi Крим1. В Автономнiй Республiцi Крим забезпечується охорона природних комплексiв, включаючи природно-заповiдний фонд, курортнi, рекреацiйнi, лiкувально-оздоровчi, водозахиснi та iншi типи територiй i об`єктiв. Верховна Рада Автономної Республiки Крим з цих питань приймає рiшення в межах повноважень, що передбаченi законодавством України. 2. Автономна Республiка Крим здiйснює право на встановлення заповiдного режиму щодо територiй i об`єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення в Автономнiй Республiцi Крим i здiйснення заходiв по їх збереженню. 3. Автономна Республiка Крим розробляє i здiйснює заходи i програми по забезпеченню екологiчної безпеки та екологiчного балансу при використаннi природних ресурсiв на її територiї. 4. Автономна Республiка Крим здiйснює комплекс заходiв для оздоровлення навколишнього природного середовища, попередженню виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та антропогенного характеру, по вiдновленню i збереженню генетичного фонду рослинного i тваринного свiту Автономної Республiки Крим. 5. Органи влади Автономної Республiки Крим i органи мiсцевого самоврядування реалiзують право на здiйснення екологiчного контролю вiдповiдно на територiї Автономної Республiки Крим або адмiнiстративно-територiальних одиниць i вирiшення у встановленому законами України порядку питань призупинення або припинення екологiчно небезпечної i шкiдливої для здоров`я дiяльностi. 6. Проведення екологiчної експертизи є обов`язковим у процесi нормотворчої, iнвестицiйної, управлiнської, господарської та iншої дiяльностi, що впливає на стан навколишнього природного середовища, а також за вимогою Верховної Ради Автономної Республiки Крим або органiв мiсцевого самоврядування в Автономнiй Республiцi Крим у порядку, передбаченому законами України РОЗДІЛ II. ПОВНОВАЖЕННЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ РОЗДІЛ 5. Основні повноваження Автономної Республіки Крим Стаття 18. Повноваження Автономної Республіки Крим 1. Віданню Автономної Республіки Крим підлягає: 1) прийняття відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, внесення змін і доповнень у них, роз`яснення порядку їхнього застосування, контроль за їхнім дотриманням; 2) нормативне регулювання і здійснення організаційно-розпорядницьких повноважень з питань сільського господарства і лісів; меліорації і кар`єрів; громадських робіт, ремесел і промислів; благодійної діяльності; містобудування і житлового господарства; курортно-рекреаційної галузі; туризму, готельної справи, ярмарків; музеїв, бібліотек, театрів, інших установ культури, історико-культурних заповідників; транспорту загального користування, автошляхів, іншим питанням, передбаченим і делегованим законами України; 3) участь у формуванні і здійсненні основних принципів внутрішньополітичної, зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України з питань, що стосуються Автономної Республіки Крим; 4) вирішення питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, віднесених законодавством України до відання Автономної Республіки Крим; 5) визначення порядку організації та діяльності, повноважень органів влади Автономної Республіки Крим у межах повноважень, делегованих законами України; 6) призначення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим і вирішення інших питань організації і проведення виборів відповідно до законодавства України; 7) призначення і проведення республіканських (місцевих) референдумів з питань, що віднесені до відання Автономної Республіки Крим; 8) участь у формуванні корпуса народних засідателів і присяжних відповідно до законів України; 9) здійснення повноважень, віднесених до відання Автономної Республіки Крим Земельним кодексом України, Кодексом України про надра, Водним кодексом України, Лісовим кодексом України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", іншими законами України;10) керування майном, що належить Автономній Республіці Крим; 11) відповідно до Конституції України, законів України визначення структури і пріоритетних напрямків розвитку економіки Автономної Республіки Крим, визначення напрямків і пріоритетів інвестиційної діяльності, надання пільг інвесторам, включаючи іноземних, вирішення інших питань інвестиційної діяльності; визначення пріоритетних напрямків і забезпечення розвитку науки і техніки; створення і забезпечення функціонування вільних економічних зон, ліцензування і квотування експорту продукції, яка вироблена в Автономній Республіці Крим; здійснення зовнішньоекономічної діяльності, здійснення господарської діяльності в межах виняткової (морської) економічної зони, за узгодженням з Кабінетом міністрів України участь у регулюванні мита і податків на імпортні товари, що завозяться в Автономну Республіку Крим, з метою захисту власного товаровиробника і власного ринку; 12) розробка і затвердження програм соціально-економічного, культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим відповідно до загальнодержавних програм та їхня реалізація; 13) упорядкування, затвердження, виконання бюджету Автономної Республіки Крим; зарахування відповідно до Конституції України і законів України в бюджет Автономної Республіки Крим податків і зборів, що збираються на території Автономної Республіки Крим, за винятком місцевих, з подальшою передачею в Державний бюджет України коштів для загальнодержавних витрат; 14) відповідно до законодавства України встановлення доходів, що формують бюджет Автономної Республіки Крим, забезпечення його виконання, проведення експериментів у галузі оподатковування, встановлення місцевих податків і зборів, а також патентування окремих видів діяльності, здійснення інших, передбачених законами України, повноважень у сфері бюджету та оподатковування; фінансова самостійність Автономної Республіки Крим гарантується закріпленням законами України за прибутковою частиною бюджету Автономної Республіки Крим на стабільній основі загальнодержавних податків і зборів, що зачислюються у повному обсязі в бюджет Автономної Республіки Крим і повноважень Автономної Республіки, що є достатніми, для здійснення повноважень Автономної Республіки Крим і забезпечення життєвого рівня громадян і населення в цілому не нижче соціальних стандартів і потреб, які визначені законами України; поміжбюджетні відносини Державного бюджету України і бюджету Автономної Республіки Крим, що регулюють розподіл і перерозподіл бюджетних коштів для збалансування бюджету автономної республіки на рівні, який необхідний для забезпечення і здійснення повноважень Автономної Республіки Крим, а також життєвого рівня населення не нижче соціальних стандартів і потреб, визначаються відповідно до законів України; 15) визначення статусу місцевостей як курортів, установлення зон санітарної охорони курортів; визначення напрямків і пріоритетів, а також вирішення питань організації і розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузей; здійснення виключного права Автономної Республіки Крим на надання пільг по оподатковуванню та іншим платежам, що встановлюються Автономною Республікою Крим, у даних галузях підприємствам, установам і організаціям будь-якої форми власності, що розташовані або здійснюють діяльність на території Автономної Республіки Крим; 16) вирішення питань екологічної безпеки, раціонального використання, охорони, відновлення землі і природних ресурсів, оголошення карантину і зон стихійного лиха відповідно до законів України; розробка, затвердження і реалізація програм забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання, охорони, відновлення землі і природних ресурсів; зарахування в бюджет Автономної Республіки Крим у повному обсязі спеціальних та інших платежів, що стягуються за користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства України; визначення відповідно до законодавства України нормативів по розподілу зазначених коштів між республіканським і місцевим бюджетами; здійснення виключного права Автономної Республіки Крим на надання передбачених законодавством України пільг по названих вище платежах, що підлягають зарахуванню відповідно до законодавства України в бюджет Автономної Республіки Крим; 17) з урахуванням особливостей Автономної Республіки Крим, що визначені Конституцією України, і відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим підготовка, затвердження і реалізація програм і вирішення питань забезпечення функціонування і розвитку української як державної, російської, кримсько-татарської та інших національних мов, організації та розвитку освіти, науки і культури, охорони і використання пам`ятників історії та культури, організації і здійснення діяльності по забезпеченню безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров`я, фізичної культури і спорту; 18) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної та суспільної злагоди, сприяння охороні правопорядка і громадської безпеки, здійснення за даними питаннями повноважень, що передбачені законами України; 19) ініціювання введення надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або окремих її місцевостях; 20) розробка і проведення науково обґрунтованої демографічної політики, регулювання і розвиток містобудування, житлового і комунального господарства; 21) участь у розробці і реалізації державних програм України по поверненню депортованих із Криму громадян; 22) затвердження символіки, запровадження Грамоти і Почесної грамоти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, почесних звань та інших відзнак Автономної Республіки Крим; 23) участь у формуванні інформаційної політики і використанні інформаційного простору на території Автономної Республіки Крим; 24) організація статистики в Автономній Республіці Крим у межах її відання; 25) здійснення інших повноважень, що передбачені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим як представницький орган автономної республіки здійснює права власника на землю і природні ресурси в межах території Автономної Республіки Крим, за винятком земель і природних ресурсів, які віднесені до загальнодержавної власності, власності місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб3. Автономна Республіка Крим у межах своїх повноважень має право вступати у відносини з іншими регіонами України, а також з органами влади, підприємствами, установами, організаціями і об`єднаннями громадян інших держав та їхніх регіонів, з міжнародними організаціями в галузі економіки, науки, освіти, охорони навколишнього природного середовища і природокористування, у соціально-культурній сфері. Зазначені повноваження здійснюються в межах загальнодержавної зовнішньої та внутрішньої політики України. Стаття 19. Право на звернення в Конституційний Суд України Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює право на звернення в Конституційний Суд України з питань, що передбачені Конституцією і законами України. Стаття 20. Представництва Автономної Республіки Крим Автономна Республіка Крим має Постійне представництво в столиці України місті Києві, а також представництва з питань економічного, соціального, культурного та іншого співробітництва в регіонах для реалізації угод, що укладені з ними Автономною Республікою Крим у межах своєї компетенції. РОЗДІЛ III. ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, РАДА МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. ПРАВОСУДДЯ І ПРОКУРАТУРА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ГЛАВА 6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим Стаття 21. Статус Верховної Ради Автономної Республіки КримВерховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, що репрезентує інтереси громадян, загальні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їхніх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим. Стаття 22. Склад і термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається з 100 депутатів, що обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - чотири роки. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є повноважною за умовою обрання не менше двох третин від її загального складу. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути припинені Верховною Радою України достроково на підставах і в порядку, що визначені Конституцією України. 2. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої повноваження на постійній основі. Стаття 23. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, що має право голосу, який досяг на день виборів 18 років і мешкає в Україні не менше п`яти років. Не може бути обраний у Верховну Раду Автономної Республіки Крим громадянин, що має судимість за здійснення навмисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які працюють на постійній основі, не можуть сполучати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органа або наглядової ради підприємства, що має за мету одержання прибутку. Організація і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що віднесені до її компетенції. Статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається відповідним законом України. Стаття 24. Здійснення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, виконує їхні доручення. Депутат зобов`язаний брати участь у роботі Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, дотримуватися Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На час проведення засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, постійних комісій, а також для здійснення інших повноважень, передбачених законами України і Конституцією Автономної Республіки Крим, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов`язків з відшкодуванням йому середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов`язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково в порядку і випадках, що передбачені законами України. Стаття 25. Сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюється сесійно і складається з пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засідань її органів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після обрання не менше двох третин від установленої кількості депутатів. Першу сесію відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим голова виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Порядок діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її повноважень.Стаття 26. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим вирішує питання, віднесені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України до ведення Автономної Республіки Крим, за винятком тих, по яких рішення приймаються республіканським (місцевим) референдумом або Радою міністрів Автономної Республіки Крим та іншими органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим2. До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься:1) прийняття Конституції Автономної Республіки Крим і подання її на затвердження Верховній Раді України, нормативно-правових актів, внесення у встановленому порядку змін і доповнень до них, роз`яснення порядку їхнього застосування; визначення порядку і забезпечення контролю за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її компетенції; 2) призначення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим; 3) ухвалення рішення про проведення республіканського (місцевого) референдуму; 4) визначення порядку керування майном, що належить Автономній Республіці Крим; 5) визначення порядку керування майном, що знаходиться на балансі Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 6) визначення переліку майна Автономної Республіки Крим, що підлягає і не підлягає приватизації; 7) затвердження бюджету Автономної Республіки Крим і внесення змін у нього, контроль за його виконанням, ухвалення рішення про звіт про його виконання; створення Лічильної палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим для здійснення контролю від імені Верховної Ради Автономної Республіки Крим за використанням коштів бюджету Автономної Республіки Крим органами виконавчої влади; призначення

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