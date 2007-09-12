В Ялті пройде турнір ”Охоронець-2007”

Сімферополь. 12 вересня. УНІАН. З 18 по 21 вересня в Ялті (Крим) пройде міжнародний турнір ”Охоронець-2007”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ялтинського міськвиконкому.

Як повідомляють організатори, в нинішньому році в IX турнірі ”Охоронець” візьмуть участь команди з України, Росії, Вірменії, Білорусії, Болгарії, Грузії, Індії, Казахстану, Македонії та Молдови. Всього в змаганнях очікується участь понад 100 чоловік.

До складу змагань ”Охоронець-2007” входить демонстрація прийомів фізичного захисту під час пішого супроводу VIP-персон і демонстрація прийомів рукопашного бою, змагання зі стрілянини, подолання смуги перешкод на автомобілі (аеропорт «Бельбек» Севастополя), пошук ”вибухових пристроїв” у автомобілі і надання медичної допомоги VIP (стадіон Міжнародного дитячого центру «Артек»).

Нагородження переможців відбудеться 21 вересня в Ялті.