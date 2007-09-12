Сімферополь. 12 вересня. УНІАН. 19 вересня в Сімферополі (Крим) відкриється міжнародна конференція «Натовський або позаблоковий вектор для України: перспективи і ризики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, в конференції, яка проходить в рамках «Кримського форуму», візьмуть участь провідні політики, громадські діячі, експерти з України, Росії та країн Східної Європи, зокрема, країн, які є членами НАТО. «Головна мета конференції - дати експертну оцінку курсу українського керівництва на співпрацю з Північноатлантичним альянсом», - зазначають організатори.

Учасники конференції «Натовський або позаблоковий вектор для України: перспективи і ризики» також мають намір обговорити місце і роль Криму у формуванні геополітичної стратегії України і в системі міжнародних відносин.

20 вересня в рамках конференції пройде «круглий стіл», на якому обговорюватиметься роль НАТО в реалізації геополітичних проектів США в Східній Європі, на пострадянському просторі та в Євразії в цілому.