Уряд Криму спростить видачу ліцензій турагентствам

Сімферополь. 12 вересня. УНІАН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим прийняла постанову, яка дозволить спростити порядок оформлення ліцензій суб`єктам малого бізнесу у сфері туризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, постанова прийнята з метою «створення сприятливих умов для підприємців з оформлення дозвільних документів на турагентську діяльність».

Повноваження підписувати ліцензії на здійснення турагентської діяльності, що видаються на підставі актів Радміну АРК, будуть надані міністрові курортів і туризму Криму.

В даний час, за даними Радміну, турагентську діяльність в автономії здійснюють 235 суб`єктів господарювання, які займаються обслуговуванням туристів безпосередньо на території Криму.