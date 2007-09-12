На час проведення авторалі перекриють ряд доріг

Сімферополь. 12 вересня. УНІАН. У Криму перекриють ряд автомобільних доріг на час проведення «Prime Yalta Rally 2007». Організатори заходу просять водіїв на час проведення «Prime Yalta Rally 2007» не планувати поїздки, а жителів селищ – не випускати на дорогу худобу і домашніх тварин, повідомили УНІАН в прес-службі Ялтинської мерії.

За повідомленням оргкомітету гонок, у зв`язку з проведенням змагань 15 вересня буде тимчасово закрито рух на дорозі Ялта-Бахчисарай від селища Куйбишеве до Соколиного, а також дорога від селища Орлине через перевал Байдарські ворота до селища Обвальне.

16 вересня автомобільний рух буде перекритий по Алупкінському шосе від селища Ореанда до санаторію «Парус», по Південнобережному шосе від Ореанди до Гаспринського спуску, підйом від 23 кілометра дороги Ялта–Севастополь до селища Голуба затока і далі до перехрестя на Обвальне, дорога від селища Обвальне на перевал Байдарські ворота до спуску на Форос.

Як повідомляв УНІАН, з 14 до 16 вересня в Криму під патронатом Президента України Віктора ЮЩЕНКА пройде етап Кубку Президентів 2007, етап Чемпіонату України з авторалі і етап Кубку Європи з ралі FIA European Rally Cup 2007, який цього року проходить під назвою Yalta Prime Rally 2007.

За словами голови організаційного комітету Yalta Prime Rally 2007, губернатора Запорізької області Євгена ЧЕРВОНЕНКА, ралі в рамках проекту ”Червоненко racing” проходитиме в місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

Довжина трас становить 190 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дана висока оцінка фахівцями Міжнародної автомобільної федерації, повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

У змаганнях візьмуть участь багато професійних гонщиків з країн Європи і кращі ралійні екіпажі України.