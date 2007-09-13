У Керчі податківці вилучили 50 тонн риби

Сімферополь. 13 вересня. УНІАН. У ході операції «Курорт-2007» співробітники податкової міліції Керчі вилучили в одеського підприємця 50 тонн риби.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, керченські податківці припинили незаконну діяльність одного з приватних підприємців Одеси, який здійснював вантажні перевезення на території України без ліцензії на даний вид діяльності.

На прохідній морського рибного порту Керчі було затримано дві вантажівки з 50 тоннами сарданелли. Встановлено, що морожену рибу одесит перевозив із порту Іллічевськ у рибний порт Керчі, не маючи ліцензії на вантажні перевезення.

За результатами перевірки складено протокол, вилучено 50 тонн риби на суму 125 тис. грн.