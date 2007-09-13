Політики розглядають вибори 30 вересня як «чорновий варіант»

Сімферополь. 13 вересня. УНІАН. Позачергові вибори у Верховну Раду України, призначені на 30 вересня, не будуть останніми – до президентських виборів пройдуть ще, як мінімум, одні парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Сімферополі кримські політологи Андрій НІКІФОРОВ і Олександр ФОРМАНЧУК.

За словами А.НІКІФОРОВА, учасники виборчого процесу розглядають вибори 30 вересня ”не як останні”.

При цьому він додав, що політики розглядають нинішні вибори як «чорновий варіант» виборів, які пройдуть пізніше, і в цьому вони нагадують учнів молодших класів, які роблять помилки в зошитах, потім виривають сторінки і переписують роботу знову. «Учень у початковій школі зробив помарку на сторіночці, вирвав її і з чистого листа, з чистою совістю розпочав нове життя. Враження таке, що в зошиті (у політичному житті) ще є чисті листи, і рвати їх будуть направо й наліво, залежно від того, як карта ляже», - зазначив А.НІКІФОРОВ.

Він підкреслив, що саме тому зараз усі політичні сили «зберігають олімпійський спокій».

У свою чергу, О.ФОРМАНЧУК додав, що «вирішальний двобій», звичайно, буде на виборах Президента України, утім до того часу цілком можливим є проведення ще одних парламентських виборів.